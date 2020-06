CRÉANCES DUES AU PRIVÉ : L’ETAT A PAYÉ 121 MILLIARDS DE FRANCS CFA, SELON MACKY SALL

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé lundi soir, le paiement de créances dues par l’Etat au au secteur privé pour un montant de 121 .960 804.055 de Francs CFA, dans le cadre du Programme de résilience économique et social (PRES).



Pour le compte du secteur privé, le Programme de résilience économique et sociale a permis le paiement de créances dues par l’Etat au secteur privé pour un montant de 121 960 804 055 de FCFA, a-t-il dit dans un message à la nation par visioconférence.



De même, a fait savoir Macky Sall, il y a eu des reports d’échéances au niveau des banques pour un montant de 135 milliards de Francs CFA et l’opérationnalisation du mécanisme de financement dont ont bénéficié des entreprises pour obtenir des crédits de trésorerie à des taux préférentiels, "pour un montant d’environ 10 milliards de FCFA".



Selon le chef de l’Etat, ce mécanisme aide à couvrir des charges incompressibles pour maintenir 5 374 emplois.



Il a rappelé que la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes a soutenu à hauteur de 15,8 milliards de francs CFA le secteur de la pêche, le cofinancement pour l’acquisition de matériels agricoles, la confection de 10 millions de masques et le commerce de produits horticoles menacés par la crise, notamment l’anacarde, l’oignon et la mangue.



"Avec ses partenaires, la DER travaille également à la structuration d’un financement de 12 milliards de FCFA en soutien à l’élevage et à la campagne agricole", a indiqué le président Sall.