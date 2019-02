CRIME ORGANISÉ DANS LE SAHEL : le journaliste Mouth Bane dissèque le fond de la problématique

Le journaliste Mouth Bane, qui a dirigé et a été à l’origine de la création de beaucoup de quotidiens au Sénégal, s’attaque à la problématique du crime organisé dans le Sahel.







Enseignant de formation, son livre « le crime organisé dans le Sahel, l'utilisation du numérique et les politiques de prévention » « va au fond de la problématique liée aux crimes organisés dans le Sahel et insiste sur les raisons politiques de l'émergence des cartels criminels et les responsabilités historiques des pays occidentaux ». Aussi, lit-on dans le dos du livre « la richesse du sous-sol dans cette zone qui attire aussi bien les groupes criminels que les entreprises étrangères ». Mamadou Mouth Bane chercheur spécialisé en crimes organisés, sécurité et terrorisme, titulaire d'un Master d'études en diplomatie au Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Dakar, montre par ailleurs dans son livre, « que la menace la plus préoccupante aujourd'hui pour les États demeure l'utilisation de moyens techniques sophistiqués dans les pratiques criminelles, grâce aux outils numériques qui se perfectionnent de jour en jour ».