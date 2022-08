CRIS DE CŒUR : Les arnaqueurs du siècle

VFS GLOBAL en complicité avec les ambassades des pays Schengen (France Portugal Italie Hollande Belgique Luxembourg) ces pays reçoivent chacune chaque jour 80 demande de visa du lundi au vendredi chaque demandeur paie 67000F CFA STANDARD ET 79000 F CFA VIP du lundi au vendredi sans compter les 18500 que vous avez payé en ligne pour obtenir un rendez si tu rates ton rendez-vous tu paies de nouveau le RV, parfois les rendez on te retire de l’argent et tu n’as même pas la lettre de confirmation.

Livraison courrier qu’on nous impose 11000f à Dakar

Sms pour te signaler que ton passeport est parti au consulat allez retour on te faxe 750 FCFA

L’ambassade France à lui seule rejette presque 80% des demandeur de visa

Le service à domicile qu’eux il appelle collecte à domicile tu paies 105000 FCFA et dans tous cela personnes ni de nos autorités ne dise rien comme si l’état était complice.