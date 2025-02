Ça chauffe à Kaolack : Affrontements entre étudiants de l'USSEIN et forces de l'ordre

Au moment où ces lignes sont écrites, des affrontements ont éclaté entre les étudiants de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack et les forces de l’ordre.



Depuis ce matin, les étudiants ont investi la route nationale, brûlant des pneus et paralysant ainsi la circulation. De leur côté, les forces de l'ordre tentent de les disperser à l'aide de grenades lacrymogènes.



Pour rappel, les étudiants de l'USSEIN de Kaolack dénoncent leurs conditions d'apprentissage et exigent le respect des engagements pris par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



Nous y reviendrons...

















































