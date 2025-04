Cambriolage à la direction du Trésor : un suspect arrêté a passé aux aveux

L’enquête sur le cambriolage du service informatique de la direction du Trésor connaît une avancée majeure. La Sûreté urbaine a interpellé un jeune homme de 26 ans, M. SALL, domicilié à Rebeuss. Ce dernier a reconnu les faits et désigné un certain Malaw comme receleur des ordinateurs volés.



Selon le journal Enquête, qui révèle l’information dans son édition de ce jeudi 10 avril, l’arrestation de ce dernier serait imminente.





Pour rappel, le cambriolage a eu lieu dans la nuit du 2 mars, touchant trois bureaux et entraînant le vol de plusieurs équipements informatiques.









































Walf