Cambriolage au Trésor : un suspect filmé par les caméras de surveillance

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite au cambriolage de la Direction de l’informatique du Trésor public, la Sûreté urbaine de Dakar tenait une piste sérieuse.



L’Observateur confirme, ajoutant que les caméras de surveillance, «reconstituant les minutes du cambriolage», ont filmé un suspect en pleine action.



«On y distingue un homme, avançant prudemment vers un arbre sous l’immeuble R+3. […]. S’assurant que personne ne rôde dans les parages, il grimpe avec une agilité déconcertante, le long de l’arbre, atteint le balcon du premier étage et s’infiltre dans le bâtiment. [L’intrus], qui semble parfaitement connaître les lieux, évolue sans hésitation», décrit le journal. Qui poursuit :



«Sur la pointe des pieds, il emprunte les escaliers et se retrouve au deuxième étage. […]. Sans éveiller les soupçons des agents de sécurité – un membre du Gmi et un vigile – l’homme visite les bureaux un par un.»



La même source avance que «l’opération a été rapide» car le cambrioleur «craignant d’être surpris, ne s’est pas attardé» : «On l’aperçoit une dernière fois sur les images, rebroussant chemin, empruntant exactement l’itinéraire par lequel il est entré. […].





La chasse à l’homme a été ainsi lancée. Dans ce sillage, L’Observateur signale que la police scientifique a été mise à contribution «pour mettre un visage sur la silhouette».





































Rewmi