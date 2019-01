Camp pénal : Boy Djinné dénonce « la politisation » de son dossier

Dans une lettre reprise par Walf Quotidien, Boy Djinné dénonce le fait d’être l’objet de deux procédures simultanément ouvertes à Dakar et à Diourbel, suite à son évasion de la prison de Diourbel. Il soutient également dans sa lettre, qu’il est détenu illégalement.



En détention depuis le 24 juillet 2013 et condamné à 2 ans de prison ferme, « sa peine devait arriver à terme le 24 juillet 2015 ». Ce n’est pas tout. Boy Djinné signale également que le « tribunal des mineurs l’a condamné à 6 mois ferme mais qu’on ne l’a pas libéré à l’expiration de la peine ». Aussi, dénonce-t-il le fait que le juge l’a renvoyé devant la chambre correctionnelle pour une affaire déjà jugée.



Dénonçant la politisation de son dossier, il dit être « victime d’un complot et inculpé dans une affaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ».