Campagne : Macky Sall ignore royalement Abdoulaye Wade

Le Président Macky Sall refuse de se laisser divertir dans sa logique de campagne. Il est dans le temps de l’action. Le candidat de Benno a observé un silence total sur les déclarations, pourtant graves, de l'ancien Président Wade, pour ne pas dire qu’il l’a tout simplement ignoré. Et pourtant, il lui a rendu hommage dans sa ville natale de Kebemer. Un geste qui renforce la posture d’homme d’Etat de Macky Sall mais surtout celle de dirigeant pour qui les questions de préoccupation priment toujours et à tout moment sur les sujets polémiques. Le Président Sall, loin de vouloir se détourner de son objectif, met le focus sur sa campagne, moment privilégié pour écouter les populations, échanger avec elles et leur montrer les lignes directrices qu’il a tracées pour son quinquennat, une fois réélu. Ses discours sur le développement et le bilan de son septennat hautement appréciés dans les différentes localités que son cortège a sillonnées, demeurent les seules questions sensées pour lui. Mme Mimi Touré, coordinatrice du cabinet de campagne du Président Sall, a par contre tout mis sur le compte de l'âge. «Le Président Wade, c'est peut-être l'âge. Il ne réalise pas que les choses se passent tout à fait normalements», a ironisé l'ancien Premier ministre.