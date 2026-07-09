Campagne pour le poste de Sg de l'ONU- Macky Sall reçu au Royaume de Bahreïn par le ministre bahreïnien des Affaires étrangères

"Je remercie vivement le Dr Abdullatif bin Rashid Alzayani, ministre bahreïnien des Affaires étrangères, pour notre audience conviviale, ce 9 juillet 2026 à Manama, dans le cadre de ma candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU. Nous avons eu des échanges constructifs sur des sujets d’intérêt commun : les défis du multilatéralisme, le dialogue des civilisations, la réforme de l’Organisation, ainsi que la nécessité de revitaliser son rôle dans la prévention et le règlement pacifique des conflits." post l'ancien président de la république du Sénégal. Macky Sall