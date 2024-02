Can 2024: "DONNE TON NUMÉRO", LES EXPLICATIONS DU SUPPORTEUR IVOIRIEN APRÈS UNE SÉQUENCE DEVENUE VIRALE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Il se serait bien passé de ce quart d’heure de "gloire" sur les réseaux sociaux. Anselme Santos, supporteur de la Côte d’Ivoire, a été surpris par les caméras de télévision en train de glisser des mots à l’oreille d’une supportrice sénégalaise lors du 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre les deux équipes, lundi. La scène a été captée au moment de la qualification des Eléphants face aux Lions de la Téranga (1-1, 5 t.a.b. 4). Son insistance a à la fois amusé et choqué les réseaux sociaux, dont certains utilisateurs ont dénoncé une forme de harcèlement.



"Elle n’a pas voulu, alors je n’ai pas insisté"



Il s’en est expliqué dans l’émission animée par Willy Dumbo, mercredi. "Depuis l’hôtel, on était en train de chambrer les Sénégalais", confie-t-il. "On avait pris le bus ensemble pour arriver au stade. La Côte d’Ivoire a encaissé un premier but, ce qui nous a attristés. Les Sénégalais étaient en train de nous chambrer, mais c’est le jeu. Quand la Côte d’Ivoire a gagné, moi aussi j’ai commencé à chambrer les Sénégalais. J’étais installé en haut. Quand j’ai vu la demoiselle balancer le drapeau sénégalais, je me suis donc approché d’elle pour la chambrer. On s’amusait bien."





"Dans l’euphorie, je lui ai dit: ‘Donne ton numéro, donne ton numéro’. Ce n’était pas méchant, mais elle n’a pas voulu. Alors je n’ai pas insisté. Même après, je ne l’ai plus abordée. Je suis retourné dans les gradins."



Face aux nombreuses critiques dont il est la cible, le supporteur ivoirien s’est excusé. "J'en profite d'abord pour demander pardon à ma famille, à mes enfants, à ma femme", a-t-il ajouté. "J'en profite aussi pour demander pardon à cette dame, à sa famille, à sa communauté, à son mari, à ses enfants parce qu'on ne s'attendait pas à ça, on était juste en train de s'amuser. C'est arrivé, je suis vraiment peiné et attristé par rapport ce qu'il s'est passé."











































seneweb