Canada : Justin Trudeau remanie son gouvernement

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé le remaniement de son gouvernement à un peu plus d'un an des élections législatives. Plusieurs ministres changent de portefeuille comme Mélanie Joly qui perd le Patrimoine pour le Tourisme, les Langues officielles et la Francophonie.

Avec ces changements, le Premier ministre canadien a indiqué, sur son compte Twitter, vouloir "maintenir le cap sur notre croissance économique et le renforcement de la classe moyenne".



Si les poids lourds du gouvernement gardent leurs portefeuilles, en tout seize ministres changent de poste ou entrent ou gouvernement de Justin Trudeau.



Parmi les changements de poste, on notera notamment : Mélanie Joly perd le ministère du Patrimoine canadien au profit de celui du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie. C'est le député québécois Pablo Rodriguez qui récupère son ancien portefeuille auquel est ajouté le multiculturalisme. Marie-Claude Bibeau qui a perdu la Francophonie, reste ministre du Développement international. Jim Carr qui était jusqu'à présent aux Ressources naturelles - portefeuile qui revient à Amarjeet Sohi - obtient le ministère de la Diversification du commerce international, à un moment où le Canada veut diversifier ses marchés vers l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe face aux mesures protectionnistes américaines. Dominic Leblanc qui détenait le ministère des Pêches, Océans et Garde côtière canadienne, devient ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur.