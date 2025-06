Candidature annoncée l'ex Président de la République comme Secrétaire Général de l’ONU- Mimi Touré lance des piques à Macky

"Le remplaçant de Antonio Gutierres comme Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies sera un homme ou une femme au curriculum vitae immaculée en matière de respect des Droits Humains! Les Nations Unies, c'est le berceau des Droits Humains et les Etats membres veillent scrupuleusement à ce que le curriculum vitae du Secrétaire général soit irréprochable en la matière" réagit l'ex ministre de la justice, Mme Aminata Touré avant de renchérir : "Selon les organisations de défense des droits humains entre 2021 et 2024, quatre vingt deux (82) personnes ont perdu la vie dans des manifestions au Sénégal et des centaines de personnes ont été illégalement emprisonnées. "



Celle que l'on surnomme Mimi Touré d'en rajouter une couche: "Pour rappel, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la Torture et autres peines ou traitements dégradants Mme Alice Jill Edwards en visite officielle au Sénégal du 3 au 14 février dernier a demandé clairement la poursuite des personnes qui auraient été impliquées dans le recours à une force excessive et dans d’autres violations des droits de l’homme commisses lors des manifestations. Voila le vrai débat que cette affaire de candidature avec zéro chance de succès essaye de masquer. Les Nations Unies à travers la Rapporteuse Spéciale demande la fin de l’impunité des commanditaires et auteurs des massacres et tortures de manifestants! Pas d’écran de fumée ni de manipulation, que commanditaires de haut en bas et exécutants répondent de leurs faits devant la Justice!"