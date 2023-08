Candidature de Mame Boye Diao à la Présidentielle de 2024- Et si le maire de Kolda était le meilleur profil pour succéder au " Macky " ?

Peu de caciques du parti au pouvoir échappent aux critiques virulentes de l’opposition politique et d’une certaine frange de la population. Mame Boye Diao, à ce propos, représente cependant une indiscutable exception. En effet, il est rare de rencontrer des concitoyens qui manifestent une hostilité radicale vis-à-vis de ce jeune inspecteur, actuel Directeur Général de la Caisse de Dépôts et Consignations, qui a gravi en un court intervalle de temps et avec une aisance déconcertante presque tous les échelons professionnels et politiques.



A y regarder de près, cette ascension fulgurante est loin d’être le fruit du hasard.

En fait, l’homme incarne des qualités humaines enviables, qu’il distille de façon très naturelle, et qui le prédisposent donc à cristalliser une grosse sympathie populaire à toutes les stations auxquelles il est promu. Dans le milieu de la presse, qui est le royaume par excellence des esprits critiques, il inspire un respect sans fard, qui n’a cessé de se consolider avec le temps. Chez les sportifs, particulièrement les footballeurs et les lutteurs, il jouit d’une excellente réputation liée au fait qu’il prête toujours une oreille très attentive à leurs préoccupations et ne s’économise jamais dans le sens de leur résolution. Cette sollicitude qui est sa marque de fabrique, les artistes aussi en ont souvent largement bénéficié.

En somme, l’actuel édile de Kolda, qui connait à merveille le sens et la valeur des relations sociales, a très tôt compris qu’on est bon politicien que si l’on a la faculté de ressembler au peuple, en se faisant concrètement l’écho de ses aspirations du moment.



Un homme qui sait où il a et comment y arriver…

Mame Boye Diao c’est donc la sollicitude, la disponibilité, l’entregent, l’ouverture d’esprit, le sens de l’anticipation, et surtout la générosité à l’état pur. De telles qualités humaines, pour un homme politique, ne peuvent pas ne pas avoir une incidence positive sur les conquêtes populaires auxquelles sa carrière le prédestine.

Mais, la personnalité politique de Mame Boye Diao ne se résume pas à ce bel avantage axiologique.

L’homme se définit aussi par sa capacité à assumer les contradictions qui peuvent l’opposer à sa hiérarchie politique, mais toujours avec un tact et une souplesse athlétique, qui font qu’il devient quasi impossible de lui en tenir rigueur.

C’est justement de cette manière-là qu’il est parvenu, lors des dernières élections législatives, à déjouer toutes les hypothèses de la météo politiques en se faisant élire maire de la ville de Kolda, sur la base d’une liste parallèle, que beaucoup d’observateurs avaient alors à l’époque présentée comme le symbole d’une dissidence suicidaire. Il n’en fut rien. Au contraire !

Une telle aventure lui a réussi, et par la suite, par des actes concrets, il a pu démontrer à son camp politique, à la population du Fouladou et à tout le peuple sénégalais, qu’il avait bien raison d’agir de la sorte. Son mentor, le président Macky Sall lui-même, en avait tiré la conclusion qu’au-delà de la clameur, ce garçon incarne un courage et une intelligence politiques à nuls autres pareils, et qui méritaient désormais une attention toute particulière.



Mame Boye Diao président de la République : une prétention totalement justifiée !

Au-delà de la compétence, de l’intelligence, de la probité, de la détermination, que faut-il d’autre à un candidat à la présidentielle pour marquer sa différence ? Le charisme. Cette denrée, devenue rare de nos jours dans le landerneau politique, le sieur Diao la possède absolument. Sa communication déjà est une arme fatale, qui laisse peu de survivants du côté de l’opinion. Il a de l’allant, de l’allure et sait soulever des émotions par la finesse de son discours.

Il faut revoir les sorties médiatiques de ce garçon pour comprendre qu’il sait toujours quoi dire, à quel moment et comment. Dans ses prises de paroles, qui ne sont jamais banales, parce que toujours distillées selon un timing clinique, il ne se laisse jamais emporter par une certaine excitation, qu’autorise pourtant les sujets abordés. Il surveille les contenus de ses déclarations, évite la vague des outrages et des outrances, si bien qu’après chacune de ses sorties, sa popularité en devient un peu plus reluisante.

Sur un autre plan, Mame Boye Diao a aussi une forte connaissance de l’Etat et développe des qualités managériales sans commune mesure. Les personnels des différentes stations qu’il a occupées ou qu’il continue d’occuper sont presque unanimes à ce sujet.

Un tel homme est-il un bon profil pour prétendre devenir le prochain président de la République ? Sans doute oui. Et c’est justement pour l’avoir compris qu’il s’est très tôt désolidarisé de ce curieux code consensuel consistant à laisser à un président sortant la responsabilité de désigner son successeur dans son camp.

Cette démarche dissidente du maire de Kolda, il faut être très courageux pour l’adopter. Et de toute évidence, si le président Macky Sall prenait l’initiative de demander au peuple quel responsable il souhaiterait voir le remplacer, nous ne voyons pas comment un autre prétendant à ce privilège pourrait surclasser Mame Boye Diao. C’est un homme qui est très aimé, qui cristallise énormément de sympathie, qui a tous les moyens communicationnels nécessaires pour se faire écouter, comprendre et suivre. En un mot, c’est incontestablement le meilleur profil que Macky puisse pressentir à sa succession.

Ce qui risque bien d’avoir lieu, avec ou sans l’onction du "Macky".









Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com



njaydakarposte@gmail.com