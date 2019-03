Cap Skirring : Un enfant d'un an et demi confondu à un lapin, a été égorgé par un drogué

Drame à la cité balnéaire du Cap Skirring. Une fillette de un an et demi a été égorgée par un drogué considéré comme un malade mental, hier aux environs de 18h, au domicile de l'ancien chef de village Ngala Faye.



Le présumé meurtrier se nomme Yankhoba Diallo, âgé de 28 ans et soutient avoir tué un lapin.

Les hommes en bleu alertés ont procédé à son arrestation.

Un drame qui vient juste après celui de Mlomp à la veille de la campagne présidentielle du 24 février, qui avait vu la petite Janette âgée de moins de dix ans jetée dans un puits par une femme, elle aussi malade mentale...