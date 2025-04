Cap des Biches : Allumage réussi pour la centrale West Africa Energy

D’un coût total de 283 milliards de FCFA, cette infrastructure d’une capacité de 300 mégawatts représente l’un des plus importants investissements réalisés par des acteurs privés sénégalais dans le secteur de l’énergie. Pape Toby Gaye a salué cet exploit, précisant que les travaux de la phase en cycle ouvert sont presque achevés. L’allumage réalisé vise à tester la tribune sans encore synchroniser la centrale au réseau électrique national — une opération prévue autour du 16 ou 17 avril, après une série de tests rigoureux.



La mise en service de la centrale intervient à un moment stratégique. Avec la hausse prévisible de la demande en électricité due aux fortes chaleurs attendues en juin, la centrale devrait injecter au moins 100 mégawatts dans le réseau, permettant ainsi de soulager la pression sur l’offre actuelle.



À plus long terme, le fonctionnement de la centrale au gaz constitue un levier crucial pour réduire les coûts de production d’électricité. Le directeur général de la Senelec a insisté sur ce point : « Pour espérer une baisse tangible des tarifs, il est impératif que la centrale fonctionne au gaz. » À cet effet, des démarches sont en cours pour garantir l’approvisionnement en gaz naturel, en lien avec la stratégie nationale de conversion énergétique.



Ce projet, porté pour la première fois par des investisseurs sénégalais, symbolise un tournant important pour l'indépendance énergétique du pays et l'amélioration de l'accès à une électricité plus abordable.















































