Cas de noyade / Zone des Niayes : Deux "talibés" se noient dans un lac artificiel.

Le nombre effarant des cas de noyade ne cesse d'augmenter en cette période de grandes vacances et de fortes pluies. Aujourd'hui deux (2) corps sans vie ont été repêchés dans les eaux stagnantes au niveau de la Zone des Niayes.



En effet, il s'agit de deux (2) jeunes talibés, dont l'un est le fils du maître coranique et l'autre son petit-fils qui se baignaient dans cette étendue d'eau irrégulière sans disposition sécuritaire pour la baignade.



Leurs corps inertes ont été sortis de l'eau par deux voisins qui passaient par là, interpellés par deux jeunes garçons qui étaient en compagnie des naufragés et qui ont fui en voyant leurs amis se débattre désespérément dans l'eau.



Alertés, la gendarmerie et les sapeurs pompiers sont venus pour faire l'état de la situation et prendre les corps des victimes qui allongent cette longue liste macabre...

































