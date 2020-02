Casamance : Le MFDC a un nouveau patron

Trois mois après l’assassinat du chef rebelle Abdou Elinkine Diatta, le MFDC s'est trouvé un nouveau patron. Il s'appelle Edmond Borra, qui a désormais la lourde charge de diriger le bureau national du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Edmond Borra est loin d'être un néophyte au MFDC puisqu’il a été adjoint de l'Abbé Diamacoune Senghor. Sur Iradio, le journaliste Ibrahima Gassama revient sur le parcours d'Edmond Borra.



«Il a intégré le MFDC, selon ce qu'il nous a fait savoir, depuis 1961. Il sera aux côtés de l'Abbé Diamacoune Senghor vers 1997 lorsque le conflit a éclaté. Et c’est lui-même qui a introduit l’Abbé Diamacoune Senghor, ancien secrétaire général du MFDC, puis président d'honneur de ce mouvement dans le maquis avant qu’il n’aille à Bissau, à l'occasion des signatures d'accords avec le gouvernement sénégalais. Et c'est de là que Diamacoune était mis en résidence surveillée aux œuvres catholiques à Ziguinchor jusqu’à la maladie qui l'a terrassé», explique Gassama.



Il ajoute qu'au décès de Diamacoune Senghor en France, c'est Edmond Borra qui a choisi Abdou Elinkine Diatta pour lui succéder et conduire les affaires à la tête du bureau national du MFDC.





































