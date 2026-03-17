Casamance: trois soldats tués et quinze blessés, dont douze dans un accident

Selon des informations en provenance de la frontière sénégalo-gambienne, trois soldats ont été tués et douze autres blessés.

D’après les premières indications, ces pertes ne seraient pas liées à des tirs ennemis.

Il s’agirait plutôt d’un accident impliquant un mortier en surchauffe

Par ailleurs, les accrochages signalés depuis ce matin auraient fait trois blessés supplémentaires dans les rangs des forces engagées.









































































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