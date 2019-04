Ce geste providentiel de Marcel Diagne en faveur de la communauté catholique !

Notre société moderne, souvent qualifiée d’ "individualiste" connaît pourtant d’immenses élans de générosité. Et, comme disait l'autre, les personnes à succès les plus heureuses sont celles qui veulent faire et qui font la différence dans la vie des autres.



Dakarposte a appris (images à l'appui) que M. Diène Marcel DIAGNE, Président Directeur Général SEMER HOLDING SA (Développeur de l'emblématique projet immobilier Diamniadio Lake City et non moins Président d'honneur Association Manko Dieuf (G. R. A. C. E. S) a tenu à marquer une assistance pour la fête de pâques 2000 kits ( pâte d'arachide ,chocolat ,sucre) .



Comme vous le voyez sur ces images, ce jeune loup aux dents longues , à la tête d'une délégation, a fait le tour des communes de Djilasse, Loul Sessene, Tataguine, Thiès Noon, Mermoz-Sacré-Cœur, Baobab, Biscuiterie, Grand Yoff...



Selon un de ses plus proches collaborateurs, "ce don constitué de plusieurs quantités d de mil, de pâtes d'arachide décortiquée et d'une quantité incalculable de sucre a pu permettre à la communauté chrétienne de célébrer convenablement la fête de Pâques et puis, Marcel, même s'il ne le dit pas, vise à susciter l'émulation chez les bonnes volontés. Partout, les bénéficiaires ont salué cette contribution qui entre également dans une perspective de régulation de la société"



Joint par dakarposte, Diène Marcel Diagne, qui a fait de la générosité un art de vivre, une habitude voire une évidence, tiendra juste à souhaiter une bonne fête de Paques à nos parents Chrétiens.

"Que cette célébration soit remplie de bon temps et de plaisir ! Que la joie se glisse dans les cœurs dès les premiers instants de pâques et se perpétue tout au long de l’année.Meilleurs Vœux de Pâques 2019" a laissé entendre cet illustre entrepreneur dont le Sénégal, voire l'Afrique peut s'enorgueillir