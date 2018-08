Ce proche d'un ministre de la République qui "recrute" pour ABC

C'est, depuis quelques temps, le chuchotis dans les salons cossus et autres milieux fréquentés .

Il revient en effet aux radars fureteurs de dakarposte qu'un proche collaborateur d'un ministre de la République serait en train de recruter des gens pour le médiateur Alioune Badara Cissé. A quelles fins?

"Il parait que le très bavard ABC compte se présenter à la Présidentielle et ce Monsieur, qui a été dans son cabinet alors qu'il (ndlr: Alioune Badara Cissé) occupait le poste de patron de la Diplomatie Sénégalaise, est en train de recruter pour étoffer le mouvement ou le parti que va lancer l'actuel médiateur de la République" avons-nous pu glaner.

Indice sur ce sergent recruteur: il est le second couteau d'un ministre éclaboussé par un esclandre.

Avéré ou pas, le temps, meilleur juge, nous édifiera bien...