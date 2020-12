Ce qu'on sait de "Tonton Toubab" arrêté pour pédophilie

Nous en savons un peu plus sur R. Minguez, alias "Tonton Toubab", 35 ans, arrêté pour pédophilie et acte contre nature sur des enfants talibés âgés de 5 à 11 ans.



Gérant de l'Ong "Action en faveur des enfants de la rue" de Louga, Minguez est animateur-éducateur de formation et spécialiste de l'enfant.



Selon L'Observateur, il a rejoint le Sénégal en 2015 après avoir été informé que les enfants du Sahel traversent d'énormes difficultés.



Installé à Louga, il y développe des activités qui tournent autour de l'amélioration des conditions de vie des talibés.



Portant assistance à 450 talibés, à travers l'hygiène corporelle et vestimentaire, il prend aussi en charge leur santé.