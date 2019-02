Ce que Me Wade a dit à Ousmane Sonko

Dakarposte a appris de ses canaux de renseignements que Me Abdoulaye Wade, qui a rencontré ce samedi Ousmane Sonko dans sa suite Présidentielle de l'hôtel Terrou Bi, "lui a clairement dit tout son attachement; non sans l'encourager de vive voix dans son combat de tous les jours".

Et notre source de nous révéler que le "Vieux" a maintenu ses propos à savoir qu'il ne cautionne pas, du tout alors ce"simulacre de Présidentielle" que "Macky Sall a déjà gagné pour l'avoir déjà truqué".

En somme, Me Wade maintient sa position.

Aux dernières nouvelles, Pa Bi a promis d'autres rencontres avec Sonko avant la Présidentielle.

Dakarposte est en mesure de révéler que Me Wade entend tenir des réunions avec tous les leaders de l'opposition à l'exception de Me...Madické Niang