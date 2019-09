Ce que l'on sait de Cheikh Fédior tué par la foudre lors d'un match de football

La foudre, c'est connu, est un phénomène naturel correspondant à une brusque et puissante décharge électrostatique qui se produit lors d'un orage. Plus précisément, quand de l'électricité s'accumule entre des nuages ou entre un nuage et la terre, créant une différence de potentiel entre deux points. Visuellement, le phénomène va se traduire par l'apparition d'éclairs et le retentissement du tonnerre. Un spectacle qui est souvent très impressionnant à observer.



Toutefois, il convient aussi de s'en méfier car la foudre est un phénomène redoutable qui peut causer des dégâts importants matériels comme humains. Des centaines, voire des milliers de personnes sont frappées par la foudre chaque année un peu partout dans le monde.

Parmi les victimes, ils sont légion à perdre la vie suite à l'accident.

C'est le cas du jeune Cheikh Fédior (sur les images). En effet, dakarposte a appris qu'il jouait au football sur le terrain de Sacré Coeur à Dakar. C'était dans l'après midi du samedi 14 septembre 2019.

Du coup, la pluie commencera à tomber. Sacré Coeur et un peu partout à Dakar sont bien arrosés. Au lieu d'arrêter leur match, Cheikh et ses amis continueront de jouer au football sous les fortes quantités de pluies . Et, contre toute attente, une décharge d'une foudre l'atteindra au même titre que deux de ses amis.

Les deux survivront , mais Cheikh Fédior rendra l'âme sur le coup.

Ami au célèbre Daouda Mbow, patron de l'entreprise NVA, Cheikh Fédior était un jeune businessman. Célibataire sans enfant, il est malheureusement décédé prématurément.

Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à sa famille biologique éplorée, à son pote Daouda Mbow et à toute la société NVA.

Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique!