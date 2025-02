Ce que l'on sait de la cérémonie de lancement des travaux du projet PROMOREN

Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, a présidé ce 21 février 2025 la cérémonie de lancement des travaux du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Nianija Bolong (PROMOREN) à Koungheul. Ce projet ambitieux vise à améliorer la disponibilité des ressources en eau de surface du bassin versant de Nianija Bolong.



Le PROMOREN, mis en œuvre par l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC), permettra de mobiliser annuellement 46,6 millions de m³ d’eau douce, d’arrêter l’intrusion des eaux salées en provenance du fleuve Gambie, et de mettre en valeur 12 000 hectares de terres agricoles chaque année. Ce projet, d’un coût de 36 milliards de FCFA, est financé à 92 % par la Banque Islamique de Développement (BID) et à 8 % par l’État du Sénégal.



Dans son discours, le Chef de l’État a souligné ses engagements à travers des actions de transformation profonde de notre pays, sur le plan économique de manière générale et dans le secteur primaire en particulier. Pour le Che