Ce que l'on sait du nouveau Dg du Trésor Public , Amadou Tidiane Gaye

Amadou Tidiane Gaye, nouveau Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor un acteur clé de la gestion publique égal

Amadou Tidiane Gaye a récemment été nommé Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), un poste qui souligne son rôle prépondérant au sein de l'administration sénégalaise, notamment au Ministère des Finances et du Budget. Avec plus de deux décennies d'expérience dans la gestion publique, M. Gaye est reconnu pour ses contributions significatives à l'efficacité financière de l'État.

Sorti de l'École Nationale d'Administration (ENA) en 2000, dans la section Trésor, M. Gaye a entamé sa carrière comme Adjoint-fondé de pouvoirs au Trésorier Payeur régional de Saint-Louis. Ce premier poste, occupé jusqu'en 2002, lui a permis d'acquérir une solide expérience sur le terrain. Par la suite, il a exercé en tant que Receveur Percepteur municipal de Diourbel et de Ziguinchor entre 2002 et 2006.

Entre 2006 et 2010, M. Gaye a gravi les échelons, occupant des postes de responsabilité tels que Chef du Bureau des Régies à la Division de la Comptabilité publique et Percepteur de Guédiawaye. Sa gestion a été reconnue lorsque, suite au décret n°2009-458 du 05 mai 2009, il a été nommé Directeur du Secteur parapublic (DSP), avant de prendre en charge la Direction du Contrôle Interne (DCI) en décembre 2017. En 2023, M. Gaye a atteint un nouveau sommet de sa carrière en devenant Inspecteur général d’État.

Sur le plan académique, Amadou Tidiane Gaye a un parcours exemplaire. Après avoir obtenu son Certificat d’Études primaires et élémentaires (CEPE) à l’École Bara Guèye de Hann Plage, M. Gaye a poursuivi ses études au Collège Isaac Foster du Plateau afin d’obtenir son Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM). Bachelier en série B (économie), en 1993, au Lycée Lamine Guèye de Dakar, il a obtenu, en 1998 à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion (FASEG) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, une Maîtrise en Sciences économiques, option Analyse et Politiques économiques.

En plus de ses responsabilités professionnelles, M. Gaye est aussi engagé dans des activités extra-professionnelles. Il est membre fondateur de l'Association sénégalaise des Étudiants en Analyse et Politique Économiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De plus, il a été formateur à l'ENA en Comptabilité des Collectivités locales depuis décembre 2008.

Avec un parcours aussi riche et diversifié, Amadou Tidiane Gaye est sans conteste un acteur clé de l’administration sénégalaise, contribuant activement à la modernisation et à la gestion efficace des finances publiques au Sénégal.