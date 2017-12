Ce que l'on sait sur l'éviction de Mme Aïda Wone de son poste de DGA de l'APIX

On en sait davantage sur l’éviction de la Directrice Générale Adjointe (DGA) de l’Apix ébruitée en exclusivité par dakarposte.com! Il nous revient que "cela a ramené la sérénité au sein de la boite".

"Une mesure salutaire d’autant plus que Mme Wane était à ce poste depuis pratiquement 5 ans" nous souffle t'on.

En effet c’est l’ancien Dg, la "dame aux cheveux de cendre", nous voulons nommer Aminata Niane qui l’avait nommée à ce poste.

Au finish, vu leur forte personnalité elles ne s’entendaient plus. Et, après le départ de Mme Niane, Mme Aïda Djigo Wane a gardé jalousement son poste suppléant ainsi le nouveau DG Diène Farba Sarr "avec qui elle n’était plus en parfaite collaboration".

Après le départ de Diène et l’arrivée de Mountaga Sy, la dame a continué à occuper ce poste malgré le climat délétère qui prévalait entre elle et certains directeurs de service. Et c’est pour mettre fin à tout cela que le conseil d’administration a décidé depuis une semaine de démettre Mme Wane et la mettre à disposition de la direction générale.

Dakarposte.com tient de sources concordantes que la bonne dame reste toujours une employée de l’Agence nationale pour la promotion de l'investissement et des grands travaux (APIX)