Ce qui n’a jamais été dit sur le regretté Serigne Moustapha Saliou

Serigne Moustapha Saliou Mbacke : Un Érudit Exemplaire et un Symbole d'Intégrité et de Connaissance



Serigne Moustapha Saliou Mbacké est l'une des figures marquantes de la voie mouride. Il incarne le modèle de l’homme entièrement dévoué à sa foi et à sa confrérie, incarnant dans sa vie quotidienne les principes de sincérité, de probité, d’ascétisme et de connaissance spirituelle. Sa sagesse et sa clairvoyance lui ont valu un profond respect aussi bien au sein de la communauté mouride qu’au-delà. Il ne se limitait pas à être un simple érudit religieux ; il était un penseur d'une vision profonde, animé d'une fidélité inébranlable aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Doté d’une personnalité à la fois ferme et humble, il réunissait en lui des qualités rarement conciliables.



Origine et Généalogie



Serigne Moustapha Saliou Mbacke est issu d’une lignée spirituelle prestigieuse et bénie. Il est le fils du cinquième Khalife général de la Mouridiyya, Serigne Saliou Mbacké, et le petit-fils du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba. Sa mère, Sokhna Maty Diakhate Bint Abderrahmane diakhate, appartenait également à une famille enracinée dans la tradition soufie. Dès son jeune âge, il fut imprégné des valeurs spirituelles et des principes éthiques qui allaient façonner son parcours.



Naissance et Éducation



Il vit le jour dans le village de Gotte, situé dans la région de Thiès , au Sénégal. Élevé dans un environnement profondément religieux, il fut dès son enfance plongé dans une atmosphère de piété et d’ascèse. Son éducation, axée sur l’abnégation, la piété et l’autonomie, a largement influencé sa trajectoire de vie.



Études Coraniques et Jurisprudence islamiques



Dès son plus jeune âge, il mémorisa le Saint Coran sous la tutelle de l’éminent maître coranique, Serigne Mor Mbaye Cissé, fondateur d’une école coranique de renom à Diourbel. Son maître, impressionné par ses capacités exceptionnelles, voyait en lui un avenir prometteur dans le domaine du savoir et de la sainteté. Grâce à son intelligence vive et sa mémoire prodigieuse, il parvint en un temps record à maîtriser parfaitement la récitation et la psalmodie du Coran.



Par la suite, il approfondit ses connaissances en sciences islamiques sous la direction du grand exégète Serigne Mohamed Dème. Il se spécialisa dans les disciplines fondamentales de la religion : grammaire, jurisprudence, exégèse, rhétorique, littérature et soufisme. Plus qu’un simple mémorisateur du Coran, il en était un interprète éclairé, capable d’en extraire les sens profonds et d’en appliquer les enseignements à la réalité quotidienne. Sa capacité à commenter les textes religieux avec profondeur et spiritualité fit de lui un pilier incontournable de la transmission du message de Cheikh Ahmadou Bamba.



Un Génie Précoce et un Esprit Brillant



Dès son enfance, il manifesta des aptitudes intellectuelles exceptionnelles, faisant preuve d’une intelligence perçante et d’une éloquence remarquable. Son analyse des événements, fondée sur les principes de la charia et les réalités du monde, lui permit d’être à la fois un référent religieux et un penseur réformiste. Il élargit son horizon en développant des relations avec la communauté libanaise, dominante dans le commerce sénégalais, ce qui lui permit d’avoir accès aux journaux du monde arabe et musulman et d’approfondir ses connaissances sur les enjeux contemporains.



Intérêt pour le Patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba



Durant son séjour à Diourbel, il eut l’opportunité d’explorer en profondeur le patrimoine spirituel et littéraire du fondateur de la Mouridiyya. Dès son plus jeune âge, il entreprit de recueillir les récits et témoignages des disciples ayant connu Cheikh Ahmadou Bamba, s’attachant à compiler des sources fiables sur sa vie et son œuvre. Cette quête de connaissance lui permit d’acquérir un savoir unique sur l’héritage mouride et d’être reconnu comme une référence en la matière.



Poésie et Œuvres Écrites



Passionné par la littérature et la poésie, il composa de nombreux poèmes à la gloire de Cheikh Ahmadou Bamba, exprimant avec une profondeur remarquable les valeurs mourides. Son style, empreint de symbolisme et de spiritualité, en fit un poète mystique de premier ordre.



Parmi ses œuvres majeures figure "Les Versets Descendent, et l’Histoire Témoigne" (1999), un ouvrage analytique , traduit en français et en anglais, témoignant de l’impact intellectuel qu’il exerçait au-delà des frontières du Sénégal.



Un Orateur Éloquent et un Auteur Inspiré



Serigne Moustapha Saliou Mbacké était un orateur exceptionnel. Il ne se contentait pas de prêcher, mais captivait ses auditeurs par la profondeur de ses discours et la force de ses arguments. Son éloquence et son charisme lui valurent une grande popularité au sein de la confrérie et même au-delà.



Ses Miracles et Sa Spiritualité Élevée



De nombreuses anecdotes rapportent ses dons spirituels et sa perception exceptionnelle du monde invisible. On lui attribuait une intuition infaillible et une capacité à deviner les pensées de ses interlocuteurs avant même qu’ils ne s’expriment. Ses proches témoignaient de sa clairvoyance et de sa proximité spirituelle avec Dieu, faisant de lui un guide vénéré.



Conférences et Enseignements



Ses leçons ne se limitaient pas à une simple transmission de savoir ; elles étaient enrichies d’une réflexion profonde sur les défis contemporains du mouridisme et du monde islamique. Il prônait un soufisme enraciné dans la connaissance et non dans la simple pratique extérieure. Il insistait sur la nécessité d’une compréhension éclairée de la foi, mettant en garde contre les dérives extrêmes et les interprétations erronées de la religion.



Engagement au Service de la Mouridiyya



Son rôle fut déterminant dans l’essor des institutions mourides. Il travailla aux côtés des Khalifes généraux Serigne Abdou Ahad Mbacké et Serigne Saliou Mbacké, contribuant au développement des infrastructures de Touba et à la modernisation de la confrérie. Son engagement dans l’organisation du Grand Magal de Touba et dans les projets économiques de la Mouridiyya témoigne de sa vision stratégique et de son souci du bien commun.



Son influence dépassa les frontières du Sénégal : il représenta la confrérie à plusieurs rencontres internationales, notamment lors de conférences à Bagdad sous l’invitation du président Saddam Hussein, et lors d’un colloque organisé par l’UNESCO à Paris sur Cheikh Ahmadou Bamba.



Ascétisme et Transparence



Malgré les biens qu’il hérita de ses ancêtres, il vécut dans un total détachement matériel, consacrant sa vie à la transmission du savoir et au service des disciples. Il incarnait un modèle d’intégrité et d’honnêteté, se distinguant par sa transparence exemplaire dans la gestion des ressources de la confrérie.



Caractère et Valeurs Morales



Cheikh Moustapha Saleh Mbacké était un homme de principes. Sincère, humble, généreux et courageux, il ne transigeait jamais sur la vérité. Son franc-parler et son engagement pour la justice faisaient de lui un homme respecté et admiré. Il refusait toute forme de corruption et défendait avec fermeté les valeurs de la Mouridiyya.



Son Héritage et Son Rappel à Dieu



Après une vie entièrement dédiée à la science, à la spiritualité et au service de la Mouridiyya, Cheikh Moustapha Saleh Mbacké retourna à son Seigneur un dimanche 17 Chaabane, laissant derrière lui un héritage inestimable. Son souvenir restera gravé dans le cœur des mourides comme un modèle de piété, de sagesse et d’abnégation. Qu’Allah l’accueille dans Son infinie Miséricorde.













Serigne Souhaybou Kebe