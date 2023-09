Célébration de l’Anniversaire du prophète (PSL): Saint-Louis accueillait « GAMOU » avant Tivaouane

Le Maouloud a lieu dans différentes cités religieuses du Sénégal. Le terme Gamou désigne le mois de Rabia Al Awal .Il est célébré dans plusieurs villes, comme Tivaouane, Thiés à Keur Mame Elhadji ,Louga ,Kaolack entre autres ,par des millions de disciples. Mais, il faudrait reconnaître que le Gamou, dans sa forme populaire ,a été célébré pour la première fois au Sénégal ,à Tivaouane, en 1902 ( 1320H),par Seydi Elhadji Malick Sy ( Rta) .Selon le prolongement de Ndiarndé ou Seydi Hadji Malick avait ouvert un <<séminaire de formation des formateurs ou une <<école normale supérieure >>,comme l’appelait le professeur Rawane Mbaye.



Dans cette localité, Maodo Malick Sy dispensa une formation de haut niveau à plus de deux cent érudits venus de toutes les localités du pays. Dans sa stratégie, Ndiarndé devait être le creuset où serait formée l’élite de l’élite qui pourrait l’assister dans mission à travers tout le pays. Aprés leur formation ,ces érudits qui, pour la plupart, étaient élevés au rang de <<Moukhadames >>(Représentants),furent affectés à l’intérieur du pays. Il mailla ainsi l’ensemble du pays par le biais de ses représentants.



Aprés Ndiarndé, Elhadji Malick Sy devait s’installer à Tivaouane où il a transféré <<l’école normale supérieure >>qu’il transforma en une <<Université populaire >>pour continuer à dispenser une formation de haut niveau. Cependant, parallèlement ,il souhaitait faire bénéficier ses enseignements aux masses. C’est dans cette lancée que Maodo Malick Sy décidé de sortir la célébration du Maouloud des <<chaudières >>,pour la porter sur la place publique en l’an 1902.Il est de notoriété publique que Seydi Hadji Malick Sy ,bien avant de s’installer à Tivaouane, organisait le Maouloud à Saint -Louis, en compagnie d’Elhadji Rawane Mbaye.



En donnant un cachet populaire à cet événement important dans la vie de tout musulman le vénéré homme souhaitait porter le message du <<meilleur des créatures >>,le Prophète Mouhamed (Psl) ,auprès des masses Sénégalaises. Et, pour confirmer le caractère populaire et festif de l’événement, il lui donna le nom de Gamou, non emprunté aux païens et correspondant à une manifestation très populaire à l’époque.



Seydi Hadji Malick Sy accorda une place privilégiée au <<Bourde >>dans l’organisation du Gamou .<<Le Bourde >>sert d’avant -première à la commémoration du Maouloud. Il se tient les dix premières nuits du mois du Gamou. En résumé, le Gamou faisait partie de stratégie de communication de Seydi Hadji Malick Sy à l’endroit des masses populaires. Mais il faut noter que c’est surtout avec l’événement de Serigne Ababacar Sy que le Gamou a connu une évolution notoire avec une invite à tous les représentants ou <<Moukkhadames >>de la famille à venir commémorer la nuit du Prophète ( Psl) dans la ville sainte de Tivaouane.



























































