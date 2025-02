Cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux magistrats- La réaction du Pr Diomaye Faye

La Justice est le socle d’une nation forte et d’une démocratie viable. Aujourd’hui, en présidant la cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux magistrats du centre de formation judiciaire, j’ai tenu à rappeler l’importance de leur mission : rendre la justice avec indépendance, intégrité et rigueur.



Félicitations à cette nouvelle génération de magistrats qui s’engage à servir notre pays avec dévouement et responsabilité.



J’ai également rendu un hommage appuyé à leur parrain, le juge Ousmane Camara, illustre figure du droit sénégalais, dont l’itinéraire exceptionnel demeure un modèle d’éthique et d’excellence. Qu’Allah lui accorde longue vie et santé de fer.