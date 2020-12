Ces entraîneurs libres en quête d'un nouveau défi

Alors que le mercato d'hiver va ouvrir ses portes dans quelques jours, cette période demeure charnière pour les joueurs sans contrat. Mais ils ne sont pas les seuls à attendre qu'une bonne opportunité s'offre à eux. C'est également le cas de plusieurs techniciens bien connus qui patientent depuis des mois en salle d'attente.



Cette année encore, de nombreux entraîneurs n'ont pas passé l'hiver. D'autres n'ont même pas eu de banc pour coacher durant 2020. Pourtant ces techniciens, dont le CV est long ou qui étaient promis à un bel avenir, sont actuellement sur le marché. Et ils n'attendent qu'une seule chose : avoir l'opportunité de reprendre du service. Cette opportunité, Laurent Blanc (55 ans) l'a déjà eue. Mais depuis son départ du Paris Saint-Germain en juin 2016, le Président, qui avait notamment été approché par l'OL l'an dernier, n'avait pas trouvé chaussure à son pied.





Plusieurs entraîneurs passés par la L1 sont disponibles

Finalement, Laurent Blanc a enfin repris du service puisqu'il a rebondi durant le mois de décembre à Al-Rayyan au Qatar. Champion du monde 98 également, Patrick Vieira (44 ans) est aussi disponible après la fin de son aventure à l'OGC Nice le 4 décembre. Sous contrat jusqu'en 2021, il n'a pas été au bout de la saison après une série de 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Après plus de 2 ans chez les Aiglons, l'ancien milieu, qui est dans les petits papiers de l'OL depuis plusieurs années, a été approché début décembre par Nantes. Mais il a décliné l'invitation et n'a donc pas pris la succession de Christian Gourcuff (65 ans) pour entraîner les Canaris. L'ancien sélectionneur de l'Algérie est libre.





Même chose pour Sylvinho (46 ans), qui n'a pas rebondi depuis son départ de l'OL en octobre 2019, Gustavo Poyet (53 ans, ex-Bordeaux) et Robert Moreno (43 ans), limogé de l'AS Monaco à la surprise générale en juillet dernier. Resté beaucoup plus longtemps sur le Rocher, Leonardo Jardim (46 ans) n'entraîne plus depuis un an. Mais le Portugais ne perd pas espoir, lui qui a confié à So Foot : « je ne vais pas changer de personnalité pour que les gros clubs m’appellent. Je vais rester Leonardo Jardim. Je ne suis pas le Special One, le Special Two ou le Special Three. Je suis le Normal Un. » Le Spartak Moscou le pistait récemment.





De grands noms patientent en salle d'attente

Thiago Motta (38 ans) a, lui, une expérience moins importante. Mais l'Italien, qui a entraîné les U19 du PSG puis le Genoa jusqu'en décembre 2019, veut retrouver un club. Interrogé par RMC Sport en novembre, il avait avoué avoir un staff prêt à le suivre et avait précisé qu'il était disposé à entraîner une équipe en cours de saison. Cité du côté du PSG, il a vu Mauricio Pochettino lui être préféré. Sans club depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, l'Argentin doit prendre la suite de Thomas Tuchel, limogé le 24 décembre. L'officialisation se fait toujours attendre alors que certains joueurs comme Kylian Mbappé ont déjà adressé des messages de remerciements à l'adresse du technicien allemand, qui se retrouve donc sans club. Il a été déjà annoncé du côté de Manchester United pour la saison prochaine mais sa nouvelle situation pourrait changer la donne.





Massimiliano Allegri (53 ans), lui, patiente depuis son départ de la Juventus en juin 2019. Si son nom est revenu avec insistance au PSG, le technicien italien figure toujours dans la liste des entraîneurs disponibles. Une liste où l'on retrouve aussi Maurizio Sarri (61 ans), remercié en août dernier après un an à Turin, Luciano Spalletti (61 ans) ou encore Vincenzo Montella (46 ans). En Espagne, Ernesto Valverde (56 ans, libre depuis le 13 janvier 2020) et son successeur sur le banc du FC Barcelone, Quique Setién (62 ans, libre depuis le 17 août 2020), sont en quête d'un nouveau challenge, tout comme Marco Silva (43 ans), Marcelino (55 ans), Rubi (50 ans) ou encore Dunga (57 ans). Avis aux amateurs !





Footmercato