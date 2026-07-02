"Ces équipes-là" : Rudi Garcia clarifie ses propos sur le Sénégal

"On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça." Mercredi soir, Rudi Garcia a suscité la polémique avec cette déclaration tenue suite à la victoire renversante de la Belgique face au Sénégal (3-2). Après une première tentative de clarification en conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges a fait une nouvelle mise au point ce jeudi soir avec un message posté sur les réseaux sociaux.





"Pour revenir sur ma déclaration d’après match et couper court à toute ambiguïté : en parlant de "ces équipes-là". Je sous-entendais : les équipes qui n’ont pas l’habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe de Monde", a expliqué tout d'abord l'entraîneur français.





"En aucun cas, elle ne visait les équipes africaines, et aurait pu tout aussi bien viser des équipes, asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression. Moi-même alors entraîneur moins expérimenté, j’ai payé pour apprendre qu’arrêter de jouer pour défendre à tout prix un résultat est contre-productif. C’est à cela que je pensais en disant que ces équipes-là peuvent perdre leur structure tactique dans ces moments-là", a-t-il conclu. Suffisant pour éteindre la polémique ?