Ces images exclusives des chefs d'Etat hôtes du Pr Macky Sall

18 chefs d’Etat et de gouvernement sont arrivés à Dakar entre dimanche et lundi, pour prendre part mardi à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall pour un second mandat.



Une dizaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont foulé le sol sénégalais depuis lundi en milieu de matinée.



Dakarposte quelques images du ballet des chefs d'Etat hôtes du Pr Macky Sall

