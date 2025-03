Cet immeuble de Tahirou Sarr , sur le boulevard de la République, sera t'il confisqué ?

L'immeuble en question, acquis par on ne sait comment par le tristement célèbre Seydou Sarr dit Tahirou se trouve en plein cœur de Dakar sur le boulevard de la République.



Ceux qui empruntent l'artère , à un jet de pierre du palais de lapublique, ont certainement remarqué que des ouvriers s'y démenent, aussi bizarre que cela puissse paraitre, depuis l'éclatement de ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Tahirou Sarr ".



La question qui nous taraude l'esprit : une procédure visera t'elle cette propriété du sieur Sarr soupçonné d'acquisitions frauduleuses de patrimoine immobilier et mobilier?



En tous les cas, à l’issue d’une instance pénale, l’État peut devenir propriétaire de biens immobiliers confisqués définitivement parce qu’ils sont les produits ou les instruments d’une infraction. Qui plus, dans certains cas, l’État peut devenir propriétaire de tous les biens grâce à la confiscation générale des biens



















