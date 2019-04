Cette belle image entre Aby Ndour et sa soeur Ngoné à la Mecque !

Ngoné Ndour et Aby ont réussi à tisser un vrai lien qui perdure dans le temps. Leur entente n'est pas que de surface. A preuve, cette séquence capturée depuis la Mecque.

Les radars fureteurs de dakarposte, qui ne ratent rien, ont filmé les deux illustres soeurs de l'Artiste au sens noble du terme (Youssou Ndour) à la Mecque.

Ngoné et la diva Abibatou Ndour séjournent en effet depuis quelques jours aux lieux saints de l'Islam. Et, c'est pour faire la Oumra qui est un " petit pèlerinage " qui a sa grande importance dans la tradition musulmane.

Malgré tout, même s’il existe quelques principes à respecter afin de la réussir, il faut également savoir que c’est un voyage magnifique.

Ce petit pèlerinage donne tout comme le hadj l’occasion de découvrir quelques lieux historiques de la ville sainte de la Mecque. Aby et Ngoné s'en donnent en tout cas à joie. Sur cette petite séquence que nous avons capturé, on voit Aby en deux pièces d’ihrème (tenues de haram) prenant tranquilos son "ndekii royal" avec une vue panoramique sur la célèbre place du Haram.



Et, comme disait l'autre, aller en Omra, c’est bien plus qu’une recommandation divine, c’est également un tourisme religieux qui prend tout son sens.



Bref, la Omra est un temps pour l’adoration, mais aussi un temps pour visiter et découvrir. Bon séjour Ndour Waly Mbergane !