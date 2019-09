Cette fille du célèbre Mbaye Ndiaye mariée depuis samedi à...

Le mariage- convenons-en - n’est pas seulement un acte solennel par lequel deux êtres s’unissent; c'est un acte régis par le Code civil ou, pourrait-on dire, par les lois religieuses.

L’union de deux personnes est avant tout le résultat d’une rencontre sentimentale où les âmes et les cœurs se rencontrent. Et le temps que dure cette alliance dépend de l’amour qu’on y met. Et, pour rendre un mariage heureux, il faut avant tout faire un mariage d’amour. Gare à ceux qui s'engagent au mariage sans réfléchir !



Cela dit, dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que la femme (sur l'image) répondant au nom de Ndèye Khoudia, fille de Mbaye Ndiaye ex DG de l'Agence des Aéroports du Sénégal, s'est unie devant Dieu et les hommes avec celui qui occupe ses pensées.



Quid de l'heureux élu, qui colle au poil au schéma de la bellissima Khoudia, et remplissait à merveille toutes les cases de l’homme parfait?



"C'est un Monsieur bien élevé machallah, et il a l’air assez doux et attentionné pour être un bon père" nous souffle une vieille connaissance de la mariée avant de révéler qu'il s'agit du Directeur des Ressources Humaines de l'AGEROUTE, en l'occurrence Cheikh Ahmed Tidiane Thiam.



Le "Al Khayri" a été prononcé devant les parents, amis et sympathisants des deux tourtereaux le samedi 7 septembre 2019 à la mosquée sise à Nord Foire.





Tout le mal que souhaite la rédaction de dakarposte au couple Thiam c'est qu'il soit uni l'un à l'autre comme les arbres sont liés à la terre ; ainsi leur amour portera le fruit de belles et de nombreuses saisons.



Qu'Allah leur accorde heureux ménage et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Sembène Ousmane!