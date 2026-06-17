Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Cfee 2026 : 306 485 candidats démarrent les épreuves ce matin

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 17 Juin 2026 à 07:32 modifié le Mercredi 17 Juin 2026 - 14:34

L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) démarre aujourd’hui, mercredi 17 juin, sur l’étendue du territoire national et en Gambie. Étalée sur deux jours, cette session qui réunit 306 485 candidats marque un tournant majeur avec la généralisation du dispositif « Cfee dans le centre », la digitalisation complète du processus et la suppression du concours d’entrée en 6ᵉ.


Cfee 2026 : 306 485 candidats démarrent les épreuves ce matin
La session 2026 du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) s’ouvre sous le signe des réformes. Face à la presse hier, le directeur des Examens et concours, Papa Baba Diassé, a détaillé le dispositif mis en place pour cet examen qu’il présente comme l’aboutissement d’un vaste chantier de modernisation engagé par le ministère de l’Éducation nationale. L’objectif affiché est de rendre les examens scolaires plus rapides, plus transparents, plus inclusifs et plus conformes aux exigences d’une école tournée vers l’équité et l’inclusion.

Pour cette session, 306 485 candidats sont inscrits, contre 300 834 l’année dernière ; soit une hausse de 5 651 élèves. Les filles demeurent majoritaires avec 173 597 candidates représentant 56,64 % de l’effectif global. Selon le directeur des Examens et Concours, la hausse du nombre de candidats traduit la dynamique de scolarisation observée dans l’enseignement élémentaire ainsi que les efforts consentis pour élargir l’accès à l’éducation. Les candidats de l’option franco-arabe sont au nombre de 16 518, soit 5,38 % des effectifs.



Pour accompagner la hausse des effectifs, le dispositif organisationnel a été renforcé. Le nombre de centres d’examen passe de 2018 à 2 081 établissements, tandis que plus de 24 520 surveillants sont mobilisés pour la circonstance. 10 405 secrétaires et 2 081 chefs de centre et autant d’adjoints sont retenus aussi pour la gestion administrative de l’examen. M. Diassé assure que toutes les opérations préparatoires ont été finalisées, depuis l’élaboration et la sécurisation des épreuves jusqu’à leur acheminement dans les Inspections d’académie (Ia) et les Inspections de l’éducation et de la formation (Ief) ainsi que dans les centres d’examen.

La principale innovation de cette session réside dans la généralisation du dispositif dit « Cfee dans le centre ». Présentée comme une réforme structurante, cette mesure modifie profondément l’organisation traditionnelle de l’examen. Papa Baba Diassé rappelle que depuis plusieurs décennies, le processus combinait, dans un même dispositif, les épreuves du Cfee et celles du concours d’entrée en 6e.

Les résultats dans moins de dix jours

« Les corrections centralisées nécessitaient plusieurs semaines avant la publication des résultats », a-t-il indiqué, soulignant que désormais, toutes les opérations seront réalisées directement dans les centres d’examen. De l’administration des épreuves à la proclamation des résultats en passant par la correction, la saisie des notes ainsi que les délibérations s’effectueront sur place.

Selon le directeur des Examens et Concours, cette nouvelle organisation permettra de ramener à moins de dix jours l’ensemble du processus, à l’image du Bfem et du Baccalauréat. Pour lui, les gains attendus concernent à la fois la rapidité, l’efficacité et la transparence des opérations. Cette évolution, soutient M. Diassé s’appuie sur la plateforme numérique Anadole qui assure désormais la gestion complète du processus.

Les inscriptions, le suivi des données, l’authentification des candidats par QR Code ainsi que la publication des résultats sont entièrement digitalisés. Papa Baba Diassé souligne que cette transformation numérique constitue le socle qui rend possible la généralisation du « Cfee dans le centre ».

L’autre changement majeur concerne la suppression du concours d’entrée en sixième. Le directeur des Examens et concours explique que cette décision découle d’une réflexion de fond sur l’équité et la cohérence du système éducatif. Selon lui, l’ancien dispositif ne reposait pas exclusivement sur les performances des élèves, mais également sur les capacités d’accueil du cycle moyen.

Une situation que les autorités ont jugée contraire au principe d’égalité des chances. Papa Baba Diassé estime également que le concours d’entrée en 6e entretenait une contradiction avec la loi portant obligation scolaire sur dix ans, qui garantit la présence des enfants à l’école entre six et seize ans.

Dans certains cas, des élèves n’ayant pas atteint cet âge pouvaient pourtant quitter prématurément le système éducatif. Sur le plan pédagogique, le directeur des Examens et concours considère qu’il existait une incohérence à organiser simultanément un examen de certification et un concours de sélection.

La réforme de la transition entre l’élémentaire et le moyen vise ainsi à promouvoir une école plus inclusive, à assurer la continuité des apprentissages et à consolider les acquis des élèves. Le directeur des Examens et concours insiste également sur les mesures prises en faveur de l’inclusion. Cette année, 132 candidats à besoins éducatifs spéciaux prennent part aux épreuves contre 125 en 2025. Des sujets en braille sont prévus pour les candidats non-voyants tandis que des formats adaptés sont mis à la disposition des malvoyants.

Le casse-tête des candidats sans état civil

La question de l’état civil demeure également une préoccupation majeure, a déclaré, hier, le directeur des Examens et concours. Papa Baba Diassé relève une évolution encourageante. Il note toutefois une baisse du nombre d’élèves concernés. Le nombre de candidats ne disposant pas encore de pièces d’état civil est passé de 73 224 en 2025 à 58 462 en 2026 ; soit une baisse de 14 762 cas.

Tous ces candidats sont néanmoins autorisés à composer, précise M. Diassé. Pour la direction des Examens et concours, cette diminution témoigne des efforts entrepris par les autorités. Il cite notamment les audiences foraines tenues un peu partout pour faciliter l’obtention des documents administratifs indispensables à leur parcours scolaire.






















Le Soleil


Recommandé Pour Vous
< >

Mercredi 17 Juin 2026 - 08:31 La date de la Tamkharit connue

Mercredi 17 Juin 2026 - 12:29 Le maire de Grand-Dakar en deuil

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

En garde à vue pour abus de confiance et escroquerie portant sur la somme d'1 milliard de francs CFA, Mohamed Ndiaye se le point d’être déféré au PJF

En garde à vue pour abus de confiance et escroquerie portant sur la somme d'1 milliard de francs CFA, Mohamed Ndiaye se le point d’être déféré au PJF

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747