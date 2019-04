Chancelleries: Macky aiguise son sabre contre des "diplomates"

Idem pour l’ambassade du Sénégal à Paris où des employés locaux et expatriés squattent les salons d’attente et les cafétérias avant de disparaitre sur la pointe des pieds avant la fin ou même au milieu de la journée. Dans une ambassade implantée dans un pays arabe, « Le Témoin » a appris l’existence de trois chauffeurs pour un...véhicule. Pendant ce temps, un jardinier cherche désespérément jardin pour faire valoir son ab- négation et justifier son salaire du fait que la chancellerie se situe au 4e ou 8e étage d’un immeuble. Et ne dispose même pas plantes vertes !



Un triste constat, partout où le Sénégal a ouvert des missions diplomatiques, le personnel diplomatique légitime déplore et regrette d’être encombré par des travailleurs payés à ne rien faire.



De manière expéditive et sans état d’âme, mais très efficace, le président de la République Macky Sall aurait décidé de donner un début d’exécution de sa feuille de route dépliée lors de son discours d’investiture. Ce jour-là, après avoir magnifié l’administration, ancienne et rompue à la tâche, le chef de l’Etat n’a pas manqué de dire que notre administration pourrait faire mieux en épousant les réalités de son temps et s’adaptant aux missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes.

​

Donc face aux lenteurs administratives et aux exigences économiques, l’heure de nettoyer et de désencombrer les rues de Dakar, les couloirs diplomatiques et les salons d’honneur a sonné. Vraiment sonné !