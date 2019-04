Changements en vue au Pds : Wade n’aura plus le même rôle

Des changements sont en vue au Parti démocratique sénégalais. Le Secrétaire général national et père fondateur du parti, aujourd’hui âgé de 93 ans, « Me Abdoulaye n’aura plus le même rôle » au Pds. C’est ce qu’a déclaré, Me Elhadji Amadou Sall dans l’émission Grand Jury.



Mais, a-t-il ajouté, « il est là, bien présent. Il nous donne ses inspirations, ses idées, ses conseils. Il a bon pied, bon œil et surtout bonne conscience ». Selon l’ancien ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des sceaux, « notre parti a le devoir de se redéployer ».