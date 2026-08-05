Chantage et cyberharcèlement d'une fonctionnaire de police : un maître chanteur interpellé et déféré

Une fonctionnaire de police, répondant aux initiales de D. M., s'est retrouvée au cœur d'une sombre affaire de harcèlement et de chantage orchestrée par son ancien compagnon.



Le suspect, P. A. Dieng, un commerçant de 27 ans résidant à Yeumbeul, a été appréhendé par la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) avant d'être déféré au parquet la semaine dernière.



La justice le poursuit désormais pour menaces de mort, injures non publiques et chantage au préjudice de la gardienne de la paix.



Selon les déclarations de la victime, l’accusé aurait multiplié les assauts psychologiques, l’accablant de menaces de mort et de pressions morales par le biais de messages audio transmis sur l’application WhatsApp.Lors de son audition visant à confirmer sa plainte, la policière a explicité les ressorts de cette discorde.



Pape Aliou Dieng aurait tenté de reconquérir ses faveurs sentimentales sitôt après qu’elle a perçu un rappel de paiement.



Face au refus catégorique et inflexible de la jeune femme, le commerçant a sombré dans l'invective et l'intimidation, des dérives cybernétiques qui ont finalement scellé son arrestation et mis un terme à son entreprise de coercition.