Entre État et parti : Modou Ndiaye éjecté de la Fonction publique

Le protocole a ses rigueurs, la politique a ses foudres. En l’espace de quelques jours, l’existence publique de Modou Ndiaye, figure bien connue de Bambey TV, a basculé du tout au tout, illustrant une nouvelle fois la porosité et la dangerosité des frontières entre la haute administration et l'arène politique sénégalaise.



Alors qu’il s’apprêtait à officialiser son adhésion au parti PASTEF, le chef du protocole du ministère de la Fonction publique s’est vu brutalement démis de ses fonctions.



Un limogeage dont le calendrier, d’une précision chirurgicale, ne laisse guère de place au doute quant à ses motivations réelles.

Pendant des mois, cet homme de l'ombre a réglé avec minutie le ballet des apparitions officielles, garant de la solennité républicaine au sein de son ministère. Pourtant, derrière la neutralité de façade exigée par sa charge, l'homme de médias nourrissait d'autres ambitions.



Son ralliement annoncé au PASTEF, formation politique au cœur du pouvoir actuel, devait marquer un tournant dans sa carrière. C'était sans compter sur la réactivité de sa tutelle.



En le démettant de ses fonctions à l'aube même de son engagement partisan, l'autorité administrative semble avoir voulu tracer une ligne rouge entre le service de l'État et les amours politiques.



Cette disgrâce soudaine soulève une nouvelle fois l'éternelle question de la neutralité de l'administration publique.

Si pour certains, ce limogeage s'apparente à une mesure de salubrité républicaine visant à préserver l'impartialité de l'État, pour d'autres, il résonne comme une sanction politique préventive.



Modou Ndiaye, désormais libéré des lourdes chaînes de la réserve administrative, s'apprête à entrer dans l'arène sans fard ni compromis. Reste à savoir si cette éviction fera de lui un martyr de sa cause ou si elle sonnera le glas de son influence naissante.