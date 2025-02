Cheikh Diba solde ses comptes

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, réagit face aux accusations portées contre lui. Il a mis en avant son sens de l’éthique et de la responsabilité dans la gestion des affaires publiques.



« Je n’accepterais pas que le Président de la République ait plus de valeurs que moi. Il peut avoir toutes les valeurs du monde, mais je n’accepterais pas qu’il en ait plus que moi. Il en est de même pour le Premier ministre. Pour moi, c’est cela la dignité », a dit Cheikh Diba.



Il s’exprimait ce mardi 11 février 2025 à l’Assemblée nationale, en séance plénière, lors de l’examen des projets de loi sur la réglementation bancaire et la microfinance.





Le ministre a appelé chacun à se concentrer sur l’essentiel : « Nous n’avons même pas le droit de ne pas atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Je n’écoute pas ceux qui disent du négatif. L’essentiel pour moi, c’est d’avoir le sentiment du devoir accompli à ma mort », a-t-il conclu.











































































Rewmi