Cheikh Thioro Mbacké dément un blocage des passeports diplomatiques par Ousmane Sonko

‎La polémique autour de l'attribution des passeports diplomatiques aux dignitaires religieux continue d'alimenter le débat. Intervenant sur la question en plénière à l'Assemblée nationale, Cheikh Thioro Mbacké a catégoriquement rejeté les accusations selon lesquelles Ousmane Sonko aurait empêché leur délivrance aux autorités religieuses de Touba.

« C'est un mensonge de dire qu'Ousmane Sonko avait retenu les passeports diplomatiques des dignitaires religieux de Touba », a-t-il affirmé, dénonçant ce qu'il considère comme une contrevérité.

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‎Pour lui, le fait que le président Bassirou Diomaye Faye procède aujourd'hui à la distribution de ces documents n'a rien de choquant. Il estime même que cette décision est justifiée, rappelant que les dignitaires religieux ont parfois besoin de voyager rapidement, notamment pour des raisons de santé.

En revanche, Cheikh Thioro Mbacké juge « malhonnête » de faire croire que cette distribution aurait été bloquée par l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko.

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‎Profitant de cette sortie, il a également élargi le débat aux préoccupations des populations de Touba. Selon lui, les véritables urgences se situent ailleurs, notamment dans l'accès à l'eau et l'amélioration des infrastructures routières.

‎Il a par ailleurs porté un regard critique sur le bilan de l'ancien président Macky Sall dans la ville sainte. À ses yeux, les réalisations y demeurent limitées, estimant que la principale infrastructure réalisée est l'autoroute Ila Touba. Il considère que les fréquentes visites de l'ancien chef de l'État dans la cité religieuse n'ont pas suffi à répondre aux besoins structurels de la ville.





















































































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