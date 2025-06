Cheikh Thioro défend El Malick Ndiaye : “Ses chaussures valent mieux que ceux qui le critiquent”

Alors que l’initiative d’achat de véhicules pour les députés continue de susciter des critiques, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est personnellement visé. Certains y voient une contradiction avec les principes de sobriété prônés par le nouveau régime.



Face à cette vague de contestation, le député de Pastef, Cheikh Thioro Mbacké, a pris sa défense dans une récente interview. Il a exprimé un soutien appuyé à El Malick Ndiaye, allant jusqu’à dire : « Au nom de Dieu, ses chaussures valent mieux que 90 % de ceux qui le critiquent. Il est plus juste, plus véridique et craint mieux Allah. »



Le parlementaire a également salué le courage d’El Malick Ndiaye, affirmant qu’il est l’un des rares à dire la vérité à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Selon lui, « dans tout Pastef, il n’y a pas meilleur que lui », fort de la relation de proximité qu’il dit entretenir avec lui.



À noter que cette mesure d’acquisition de véhicules, pour un coût unitaire estimé à 54 millions FCFA, divise au sein même des partisans de Pastef. Si certains soutiennent la démarche d’El Malick Ndiaye, d’autres la jugent inopportune et contraire aux principes de rupture et de gestion sobre défendus par Ousmane Sonko.

























































senego