Cher ami et frère Guirassy, L'imposture ne passera pas. (Khafor Touré)

J'ai regardé avec attention la video où tu fais un cours magistral à la jeunesse de notre pays sur la constance en politique.

Connaissant parfaitement ta trajectoire politique et professionnelle, l'exigence de vérité m'oblige à juste révéler aux jeunes que tu essaies de seduire, que le Monsieur qui leurs parle aujourdhui, comme leader du parti SUD et candidat a la prochaine presidentielle, fut militant du PS, de l'AFP, du PDS et de Kaddu Askanwi de Baldė.

Nous sommes temoins de ton arrivée au PDS en 2005, des circonstances de ton investiture comme député en 2007 et de ton entrée au gouvernement en 2009.

De ce que nous savons de toi , tu es mal placé pour donner des leçons dans ce pays

Je n'en dirai pas plus ici.