Chrono 2 h 31’20" sur 42 km : Christian Manga, "premier sénégalais" au marathon Eiffage DAKAR 2019

Le triple vainqueur du marathon international du Sénégal a remporté son premier titre de "Meilleur sénégalais du Marathon Eiffage". Le sociétaire de l’ASFA a bouclé l’épreuve derrière les coureurs éthiopiens, qui ont remporté la deuxième édition du marathon de Dakar.



Le potentiel de l’athlète sénégalais crève les yeux. 2 h 31' 20" pour son second essai sur la distance de 42Km sur les artères de Dakar, la voie du marathon lui semble toute tracée. Champion du Sénégal sur 42 km, le sociétaire de l’ASFA a dominé la "course sénégalaise" de bout en bout. Le jeune militaire a été récompensé. Il a gagné le gros lot : voiture Citroën et une assurance d'un an à Axa Assurance.



Son coéquipier de l'ASFA Samba Faye a terminé deuxième avec un temps de 2h39' 37". Ce dernier a gagné un billet Aller-retour Dakar-Paris-Dakar. La seconde édition Eiffage DAKAR 2019 , qui a eu lieu au cœur de Dakar, s'est présentée comme un test grandeur nature en direction des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) de 2022.