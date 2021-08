Cimetières catholiques : de nouvelles mesures limitent l'accès et interdisent l'exposition mortuaire

Désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, l'accès aux deux cimetières est strictement et uniquement autorisé à 25 personnes et le temps de l'inhumation fixé à 30mn.



A cet effet, l'exposition mortuaire est interdite ainsi que la présentation des condoléances aux cimetières.



Les personnes autorisées à accéder aux cimetières devront respecter l'obligation du port correct du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou avec du gel hydro-alcoolique et les consignes des agents choisis pour aider à mettre de l'ordre durant les enterrements.