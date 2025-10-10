Cité dans une affaire d'escroquerie foncière, Chérif Mamina Aïdara disculpé par le plaignant

"Je viens, par la présente rétablir la vérité des faits et par la même occasion laver l'honneur de chérif mamine aidara, chef religieux respecté de tous dans le pays.Les deux personnes mêlées dans cette affaire ont abusé de ma confiance et de celle de chérif mamine aidara. Elles ont reconnu leur pleine et entière responsabilité et versé une avance.il est convenu qu'il solderont le tout le 07 novembre devant le procureur de la république." écrit le plaignant ABOUBACRY Ndiaye