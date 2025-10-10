Pour échapper à la prison, Aliou Sall et sa femme cautionnent …240 millions de francs CFA

Le couple, rendu tristement célèbre, entend cautionner. Africa 7 a appris que depuis ce vendredi matin, Aliou Sall et sa femme ont mobilisé la somme de 240 briques aux fins de cautionner.



Ils devront encore rester entre quatre murs jusqu’à lundi pour refaire face au magistrat instructeur du Pole Judiciaire Financier. Qui devra trancher sur leur cas.



En effet, déférés ce vendredi, le couple Sall, poursuivi pour blanchiment de capitaux, retourne dans un commissariat de police de la place aux fins d’y rester jusqu’à lundi avant leur second déferrement au PJF.



Avec le cautionnement de 240 millions, ils espèrent ainsi recouvrer la liberté !