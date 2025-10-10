Les pirates de Black Shrantac défient l’Etat du Sénégal et menacent de divulguer les données du fisc

Le groupe de cybercriminels, identifié sous le nom de Black Shrantac, prétendant avoir paralysé l’infrastructure de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID), menace de rendre publiques plus d’1 Tbyte de données internes si une rançon n’est pas versée.



Selon le message d’ultimatum obtenu par notre rédaction, et attribué à un pseudo « SaxX » au sein du groupe, les pirates ont fixé une date limite impérative : le 10 octobre à 16h00.



Passé ce délai, ils annulent toute possibilité de « réduction » sur la rançon et s’engagent à ne plus assurer la « protection des données ».



Le ministère des finances dans le viseur



Dans leur communiqué, ils considèrent ce piratage comme une simple « entrée en matière » et affirment avoir « ouvert la boîte de Pandore au système du ministre des Finances ».



L’ultimatum s’adresse explicitement à Jean KONE et Cheikh DIBA, les exhortant à ne plus « perdre de temps et d’argent pour vous et vos citoyens ».



Le message mentionne que « Plusieurs sociétés de sécurité (Kaspersky, etc) » travaillent à la récupération des systèmes et des données, mais qu’elles « ne parviennent pas à résoudre le problème ».











































walf