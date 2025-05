Clap de fin pour Elon Musk à la Maison Blanche. L’homme le plus riche du monde retourne à la gestion de SpaceX et Tesla dont les actions sont en chute libre.



Donald Trump a jugé qu’une conférence de presse dans le bureau ovale était nécessaire pour le remercier.

Elon Musk est apparu cette fois sans son jeune fils X.



À le croire, c’est justement X qui lui a laissé l’œil au beurre noir que la visière de sa casquette ne dissimulait pas sur son côté droit.





Elon Musk dit vouloir rester « l’ami et le conseiller » du président des États-Unis et en signe de confiance réciproque, Donald Trump lui a offert une clef en or.



Donald Trump dit condamner les « attaques, les calomnies et les mensonges » qu’a essuyés son protégé.

Selon le New York Times, Elon Musk consommait différentes substances, hallucinogènes ou stimulantes, durant la campagne présidentielle.



Le patron de SpaceX a balayé sans y répondre la question qui lui était posée à ce sujet.